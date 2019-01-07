Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море. Его сопровождает российский сторожевик «Пытливый»
Большой десантный корабль (БДК) Военно-морских сил (ВМС) США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Об этом в своем Twitter сообщает издание Bosphorus Naval News.
Корабль прошел через Босфорский пролив накануне вечером, фотографии прохода через Стамбул опубликованы в Интернете.
USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.
Напомним, о том, что USS Fort McHenry направляется в Черное море, стало известно накануне. Отправка корабля должна укрепить отношения США с союзниками по НАТО в регионе, заявила вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая шестым флотом ВМС США.
Как передает Russia Today, в Минобороны России сообщили, что действия американского БДК контролирует сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».
Справка:
Напомним, ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер говорил, что Вашингтону нужно увеличивать свое присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе.
Корабль USS Fort McHenry был принят на вооружение ВМС США в 1987 году. На борту размещены две пушки Mk38, а также две противовоздушные ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.