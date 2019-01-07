Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море. Его сопровождает российский сторожевик «Пытливый»

Большой десантный корабль (БДК) Военно-морских сил (ВМС) США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Об этом в своем Twitter сообщает издание Bosphorus Naval News.

Корабль прошел через Босфорский пролив накануне вечером, фотографии прохода через Стамбул опубликованы в Интернете.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.

Напомним, о том, что USS Fort McHenry направляется в Черное море, стало известно накануне. Отправка корабля должна укрепить отношения США с союзниками по НАТО в регионе, заявила вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая шестым флотом ВМС США.

Как передает Russia Today, в Минобороны России сообщили, что действия американского БДК контролирует сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».