В Петербурге двумя подозреваемыми в педофилии стало больше. Одного задержали, второго еще ищут

По информации «Фонтанки», вечером 6 января в полицию Кировского района 35-летняя петербурженка пожаловалась на молодого человека по имени Вугар. С ее слов, он еще в конце декабря переспал с ее 15-летней дочерью в их квартире на проспекте Стачек. Конечно, оперативники поинтересовались, как этот человек оказался в гостях у девушки, которая к тому же не учится, но 24-летнего Вугара все-таки нашли.

Если первый уже задержан, то уголовный розыск города Пушкина хочет видеть 37-летнего Левона. Следственный комитет собирается ему вменить сексуальное насилие в отношении его восьмилетнего сына. В данном случае с заявлением также обратилась мать ребенка, сообщив, что домогательства начались в ноябре, а узнала она об этом после очередной встречи мальчика с отцом пару дней назад.