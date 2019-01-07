Микроавтобус и легковушка остались без капотов после встречи на Лиговском. Трое в больнице

Лобовое столкновение легкового «Форда» и микроавтобуса отправило в больницу троих пострадавших утром 7 января. Автомобили не поделили перекрёсток Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в Петербурге.

Фото с места ДТП в соцсетях выложили очевидцы. По словам пользователей, ставших свидетелями столкновения, микроавтобус двигался по Воздухоплавательной улице, когда на повороте на Лиговский проспект в него влетел чёрный «Форд». Машины ударились «мордами», обе остались без капотов и фар.

Реанимация забрала в больницу троих пассажиров. В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили, что, по предварительной информации, все они находятся в средней степени тяжести.