Петербуржец наручниками пристегнул к себе любимую. Шесть часов ему было неудобно ее душить одной рукой

По информации «Фонтанки», ночью 6 января полицейские Красносельского района слушали рассказ 23-летней девушки из Ярославля. Кроме того, она показывала им кровоподтеки на шее и следы на запястьях.

Чуть позже Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. В его материалах указано, как около шести часов утра 3 января девушка пришла в квартиру своего бывшего друга на улицу Ярослава Черокова. Однако быстро забрать свои вещи ей не удалось. Дискуссия по поводу причин расставания переросла в ссору, и 38-летний петербуржец решил сохранить их отношения радикальным способом. Он приковал наручниками ее руку к своей, так они и провели шесть неуютных часов. Помимо этого, мужчина еще и аргументировал свою позицию ножом. Также время от времени он душил ее. Наверное, ему было не очень ловко это делать.

Шекспировские страсти следователь оценил в постановление о процессуальном задержании мужчины на двое суток.