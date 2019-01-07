18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -1
$ 69.47р
79.46р
10:48 07.01.2019
Расширенный поиск

Общество
07.01.2019 10:27
Печать

«В их глазах такая тоска, такая безнадега». Замглавы ФСИН рассказал о том, как устали его сотрудники

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся «под колоссальным психологическим давлением» из-за постоянного общения с преступниками. Как передает 7 января РБК, об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замглавы ведомства Валерий Максименко. 

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», — заявил Максименко.

По его словам, тюремщикам ежедневно приходится «за небольшую зарплату» общаться с преступниками, которые «проецируют свои чувства и эмоции на окружающих». Максименко уточнил, что в 2018 оду во ФСИН провели более 360 тыс. обследований сотрудников, в ведомстве работают 3 тыс. психологов.

Кроме того, замглавы ФСИН считает, что участились случаи нападений на тюремщиков со стороны заключенных. 

«Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — пояснил Максименко.

Отметим, в том же интервью замглавы ФСИН рассказал, что его ведомство некорректно сравнивать с ГУЛАГом, а «если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника».

Справка:

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над заключенным Евгением Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому были арестованы 15 человек. Сам Макаров вышел на свободу в начале октября. Его дело стало поводом для многочисленных проверок в колониях, которые выявили регулярное использование пыток сотрудниками ФСИН.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.