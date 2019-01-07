«В их глазах такая тоска, такая безнадега». Замглавы ФСИН рассказал о том, как устали его сотрудники

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся «под колоссальным психологическим давлением» из-за постоянного общения с преступниками. Как передает 7 января РБК, об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замглавы ведомства Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», — заявил Максименко.

По его словам, тюремщикам ежедневно приходится «за небольшую зарплату» общаться с преступниками, которые «проецируют свои чувства и эмоции на окружающих». Максименко уточнил, что в 2018 оду во ФСИН провели более 360 тыс. обследований сотрудников, в ведомстве работают 3 тыс. психологов.

Кроме того, замглавы ФСИН считает, что участились случаи нападений на тюремщиков со стороны заключенных.

«Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — пояснил Максименко.

Отметим, в том же интервью замглавы ФСИН рассказал, что его ведомство некорректно сравнивать с ГУЛАГом, а «если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника».