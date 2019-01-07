Путин поздравил православных с Рождеством. Спасо-Преображенскому собору президент подарил икону

Владимир Путин поздравил православных христиан и «всех граждан России, празднующих Рождество Христово». Об этом 7 января сообщается на сайте Кремля.

«Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», – говорится в поздравлении президента.

Также Путин подчеркнул роль, которую Русская православная церковь играет в жизни страны: она «заботится об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодёжи».

Напомним, Рождество Владимир Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. По завершении службы он подарил настоятелю собора Николаю Брындину икону «Господь Вседержитель». Отметим, именно в этом храме крестили самого Путина, он уже встречал в Спасо-Преображенском Рождество в 2012 году.