Путин вместе с Петербургом встретил Рождество. Президент отстоял службу в храме, где был крещён

фрагмент трансляции телеканала /www.1tv.ru/

В Петербурге в ночь на 7 января православные отметили праздник Рождества Христова. Президент России Владимир Путин второй год подряд проводит его в Северной столице, но главному храму города предпочёл службу в Спасо-Преображенском соборе.

Рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе, как и большинство служб в петербургских храмах, началось в одиннадцать часов вечера. Празднование возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службу пришли тысячи верующих.

Владимир Путин традиционно проводит православный праздник вне Москвы и второй год подряд приезжает в Петербург. Не исключалось, что в этот раз его увидят на главной службе города — в Казанском соборе. Однако в сочельник глава государства присоединился к прихожанам в Спасо-Преображенском соборе. Здесь же он, ещё в статусе премьера, встречал Рождество в 2012 году. Тогда Путин рассказал журналистам, что был крещён в этом храме, а священник предлагал назвать его Михаилом.

Путин приехал на Рождество в храм, где крестили его самого:

Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/T7CORYEzjL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.

Рождественская программа Владимира Путина богослужением в Петербурге не ограничилась. В воскресенье днём вместе с врио губернатора города Александром Бегловым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой он навестил детский хоспис в Невском районе города. Это первое учреждение паллиативной помощи детям в России, созданное в 2003 году. Здесь помогают семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка, оказывая как медицинскую, так и психологическую, духовную и социальную поддержку пациентам и их родным.

Руководитель и основатель хосписа протоиерей Александр Ткаченко в разговоре с «Фонтанкой» назвал визит президента замечательным подарком, хотя только визитом Путин не ограничился. Он раздал подарки детям и заявил, что на паллиативную помощь в течение пяти лет будут выделяться средства из федерального бюджета. Так, в следующем году регионам на эти цели направят больше 5 млрд рублей.

Петербуржцы узнают о перемещениях первого лица по уже традиционным «царским» пробкам и внезапным перекрытиям основных магистралей.