«Помогите грузовым конём». «Ужаснейшее ДТП» остановило движение карет на Дворцовой

На Дворцовой площади в Петербурге в ДТП попала запряжённая парой гнедых карета. Как и автомобилистов, царский транспорт подвели заснеженные петербургские дороги.

Фотографией с пометкой «ужаснейшее ДТП» поделились вечером 6 января в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На момент съёмки карету, которую раскорячило на площади, уже освободили от лошадей. Одиноко мёрзнущий на козлах кучер заниматься ремонтом не торопился.

Пользователи живо откликнулись на беду и предложили вызывать на подмогу вертолёт МЧС или хотя бы искать грузового коня, чтобы отбуксировать застрявший транспорт. В потере каретой собственных лошадиных сил заподозрили народы, которые традиционно ведут кочевой образ жизни.

«Пётр I после салатов сел», – выдвинули версию в комментариях. Другие предположили, что кучер «наверное, как в маршрутку утреннюю, битком народ посадил и повёз» и забеспокоились, не было ли пострадавших. «Информация о происшествии не поступала», – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Аналогичное «чисто питерское ДТП» произошло на Дворцовой два года назад. Тогда с проблемой разбирался лично «Пётр Великий».