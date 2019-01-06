«Зенит» предложил за защитника «Фейеноорда» более 10 миллионов евро

Первым новичком футбольного клуба «Зенит» в зимнее трансферное окно сезона 2018/19 может стать игрок из Нидерландов. Как сообщает 6 января Fr12.nl, петербуржцы сделали «Фейеноорду» (Голландия) предложение по покупке защитника Йерри Сент-Юста.

«Зенит» готов потратить на трансфер футболиста более 10 миллионов евро. Трансферное окно в России будет открыто с 23 января по 23 февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 22-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Юсте в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе «Фейеноорда».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отдать полузащитника Эмилиано Ригони в аренду в аргентинский клуб «Ривер Плейт».