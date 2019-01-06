СКА победил «Йокерит» в гостях. Петербуржцы удерживают за собой второе место в конференции

Петербургский хоккейный клуб СКА вечером 6 января обыграл финский «Йокерит» в Хельсинки. Матч завершился со счетом 4:1.

Счет открыл на 13-й минуте Александр Дергачев. Никлас Енсен сравнял почти сразу, однако это была единственная шайба, забитая игроками финского клуба. Зато Николай Прохоркин сумел отметиться еще дважды — на 19-й и 20-й минутах. Затем преимущество закрепил Александр Барабанов, после шайбы которого на табло появился финальный счет — 4:1.

Кузьменко видит Барабанова даже спиной. Даже лежа. Даже в Хельсинки.

Саша тоже все сделал правильно – вот такие 1:4!#ЙОКСКА pic.twitter.com/PXKMEEAimu — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 января 2019 г.

СКА после этой победы остается на втором месте в Западной конференции КХЛ. У петербуржцев 73 очка, они отстают всего на три очка от ЦСКА. «Йокерит» идет на третьем месте (64 очка). Следующая игра петербуржцам предстоит 8 января — с «Автомобилистом».