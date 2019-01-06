90-летнего велосипедиста поймали на допинге и лишили мирового рекорда

90-летний велосипедист из США Карл Гроув лишен мирового рекорда из-за положительного теста на допинг. Об этом 6 января пишет The Telegraph.

В анализах Гроува еще в июле 2018 года обнаружили анаболический стероид эпитренболон. Сам спортсмен уверял, что запрещенный препарат попал в организм случайно — через мясо. Однако антидопинговое агентство США ему не поверило. В том числе потому, что ранее Гроува уже ловили на допинге — он принимал препарат кломифен.

Американский велосипедист был обладателем мирового рекорда в спринте среди участников в возрасте 90 – 94 лет. Результат отменили.