Советник Трампа назвал условия вывода американских войск из Сирии

Войска США покинут Сирию только после того, как будут побеждены все оставшиеся боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Как сообщает Associated Press, об этом 6 января заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Он также подчеркнул, что Турция должна гарантировать безопасность для курдских ополченцев.

«Есть цели, которых мы должны добиться и которые определяют вывод войск. Время вывода войск зависит от политических решений, которых мы должны достичь», — сказал Болтон.

В СМИ обращают внимание, что это первое официальное подтверждение того, что вывод американских войск из Сирии задерживается. Дональд Трамп еще 19 декабря 2018 года заявил о победе над ИГИЛ. После этого СМИ со ссылкой на свои источники написали о том, что военные США покидают Сирию. Союзники Америки в регионе, в частности — курды, назвали это «откровенным предательством».