В Магнитогорске жильцы взорвавшегося дома хотят вернуть в него газ. Теперь их спросят о создании мемориала

Большинство жителей многоэтажки в Магнитогорске, где произошёл взрыв, решили не менять «голубое топливо» на электроплиты. Следующим на общественное обсуждение собираются вынести вопрос о мемориале на месте трагедии.

«Жители на общедомовом собрании проголосовали за возвращение газоснабжения в квартиры», – сообщает 6 января телеграм-канал «Молнии Дубровского», который ведёт пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Газа десятиэтажка лишена шесть дней. В пятницу, 4 января, в правительстве Южного Урала сообщали, что его подача возобновлена не будет. Предполагалось, что собственникам квартир выделят деньги на электроплиты. Мэр города Сергей Бердников сегодня заявил журналистам, что опасности в газоснабжении, которое собираются восстанавливать в ближайшее время, нет.

Сегодня в пострадавший дом вернули горячую воду, запустили лифты в подъездах № 1 – 4 и 9 – 12, сообщили в администрации города. Обследование квартир на предмет трещин и повреждений стен продолжается.

Кроме того, на общественное обсуждение предложено вынести концепцию мемориала на улице Карла Маркса.

«Мы понимаем, что два подъезда подлежат ликвидации. Это то пространство, которое будет высвобождено, мы не будем его застраивать. Надо подумать, что можно здесь возвести. В первую очередь, об этом надо спросить жителей», – заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.