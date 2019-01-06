Устюгов и Непряева стали вторыми в общем зачете «Тур де Ски». У женщин это лучший результат в истории

Российские спортсмены заняли вторые места в мужском и женском зачетах в лыжной многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходили с 29 декабря по 6 января в Тоблахе (Италия), Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

У мужчин серебро на счету Сергея Устюгова, у женщин – у Натальи Непряевой. В мужском разряде первенствовал 22-летний норвежец Йоаханнес Клебо, для которого это первая победа в карьере в этом турнире. Он стал самым молодым победителем многодневки за всю историю. Третье место досталось еще одному норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру. Для Устюгова это третья награда «Тур де Ски»: в 2017-м он выиграл золото, в 2018-м – бронзу.

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй, уступив только норвежке Ингвильд Эстберг. На третьем месте расположилась финка Криста Пярмякоски. Ранее россиянки ни разу не финишировали в тройке в общем зачете гонки. До этого лучшей была Ольга Рочева, занявшая пятое место в 2008-м.