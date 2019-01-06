«ВИПы прилетели». Рождественская служба с особыми гостями добавила Петербургу пробок

Движение по кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли вечером 6 января. На коллапс на дорогах жалуются из Фрунзенского и Невского районов.

Судя по сервису «Яндекс. Карты», в половине шестого вечера перекрыт проезд по КАД от Софийской улицы. О непредвиденном заторе пользователи предупреждают недоумённым «Что происходит?». Читатели «Фонтанки» добавляют, что пробки образовались как в Невском, так и во Фрунзенском районах города. По их словам, перекрыты все подъезды к Еврейскому кладбищу и кладбищу Памяти жертв 9 января.

«Началось. Прилетели», – ожидают большего в соцсетях. Ранее стало известно, что Рождество в Петербурге может отметить Владимир Путин. По предварительной информации, президент посетит один из храмов города, но службой его рождественская программа не ограничится.