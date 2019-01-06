«Это укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО в регионе». Большой десантный корабль ВМС США идет в Черное море
Большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry направляется в Черное море. Об этом 6 января сообщается в официальном Twitter командования шестого флота ВМС США.
«Отправка USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – заявила вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая шестым флотом ВМС США.
#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.
Напомним, ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер говорил, что Вашингтону нужно увеличивать свое присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе.
Справка:
Корабль USS Fort McHenry был принят на вооружение ВМС США в 1987 году. На борту размещены две пушки Mk38, а также две противовоздушные ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.