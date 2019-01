«Это укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО в регионе». Большой десантный корабль ВМС США идет в Черное море

Большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry направляется в Черное море. Об этом 6 января сообщается в официальном Twitter командования шестого флота ВМС США.

«Отправка USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – заявила вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая шестым флотом ВМС США.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1