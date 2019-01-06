Для детей и взрослых пройдёт открытый мастер-класс по иппотерапии

Что такое иппотерапия, как лошади помогают в реабилитации больных детей и взрослых – обо этом и многом другом можно будет узнать на открытом мастер-классе.

РОО "Центр взаимной интеграции «Аккорд» приглашает всех желающих на «День Здоровья», который состоится 9 января 2019 года. Для взрослых это возможность узнать больше об иппотерапии и задать свои вопросы специалистам, а дети смогут поучаствовать в рекреационно-оздоровительном занятии и прокатиться верхом на лошадке.

«Аккорд» уже много лет занимается иппотерапией – реабилитацией посредством лечебной верховой езды. Сейчас здесь при поддержке Фонда президентских грантов полным ходом идет реализация социально-ориентированной просветительской программы по созданию и проведению системы мероприятий, направленных на повышение доступности и обеспечение должного качества оказания услуги иппотерапии «Доктор Лошадь. Версия 2.0.». Именно в рамках этой программы и пройдёт открытый мастер-класс.

Желающих ждут 9 января в 11:00 по адресу: п. Левашово, ул. Труда д.4, КСК «Нева». Вход свободный, однако количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться.