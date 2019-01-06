Доброе дело
Для детей и взрослых пройдёт открытый мастер-класс по иппотерапии
Что такое иппотерапия, как лошади помогают в реабилитации больных детей и взрослых – обо этом и многом другом можно будет узнать на открытом мастер-классе.
РОО "Центр взаимной интеграции «Аккорд» приглашает всех желающих на «День Здоровья», который состоится 9 января 2019 года. Для взрослых это возможность узнать больше об иппотерапии и задать свои вопросы специалистам, а дети смогут поучаствовать в рекреационно-оздоровительном занятии и прокатиться верхом на лошадке.
«Аккорд» уже много лет занимается иппотерапией – реабилитацией посредством лечебной верховой езды. Сейчас здесь при поддержке Фонда президентских грантов полным ходом идет реализация социально-ориентированной просветительской программы по созданию и проведению системы мероприятий, направленных на повышение доступности и обеспечение должного качества оказания услуги иппотерапии «Доктор Лошадь. Версия 2.0.». Именно в рамках этой программы и пройдёт открытый мастер-класс.
Желающих ждут 9 января в 11:00 по адресу: п. Левашово, ул. Труда д.4, КСК «Нева». Вход свободный, однако количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться.
Справка:
РОО "Центр взаимной интеграции «Аккорд» социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО "Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.
Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич[, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.