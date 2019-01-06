Российская академия наук: Из-за отмены визита Рогозина в США может сорваться полет на Венеру

В Российской академии наук (РАН) рассказали, какими последствиями может обернуться отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США. Как сообщает 6 января РБК со ссылкой на ТАСС, это может привести к срыву совместной миссии двух стран на Венеру.

Заместитель Совета Российской академии наук (РАН) по космосу Лев Зеленый пояснил, что речь идет о проекте изучения второй планеты Солнечной системы. Предполагалось, что Россия создаст посадочную станцию, а США – комплекс исследований и малый космический аппарат. Миссия должна была начаться в 2026–2027 годах. В 2014-м стороны приняли решение поддерживать эту работу в течение следующих пяти лет.

«Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием. Критическая точка должна наступить весной этого года, поэтому встреча Дмитрия Олеговича (Рогозина. – Ред.) с Брайденстайном (директор NASA. – Ред.) была в этом плане очень важна», — подчеркнул Зеленый.

По его словам, материалы для планировавшегося на февраль визита уже готовы, но теперь будущее миссии неизвестно.

В ночь на 5 января стало известно о том, что поездка главы «Роскосмоса» в американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесена на неопределенный срок.

Глава NASA Джим Брайденстайн пояснил, что причиной для отмены визита Рогозина стало давление американских сенаторов. Ранее Брайденстайн обещал содействовать временному снятию с руководителя «Роскосмоса» персональных санкций, которые были введены в 2014 году.