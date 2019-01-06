Найти запретное не удастся. После полумиллионного штрафа Google покорился Роскомнадзору

Google начал чистить поисковые запросы в соответствии с российским законодательством. Его исполнения от компании Роскомнадзор добивался штрафами и обещаниями блокировки.

К 6 января результаты удалены из поисковой выдачи с уточнением, что изъятие происходит в ответ на официальный запрос. В каждом случае при переходе по ссылке можно посмотреть отправителя, адрес заблокированного сайта и скачать сам запрос на русском и английском языках. Так, из выдачи пропали ссылки на пиратские сайты и их «зеркала», которые заблокированы по решению суда.

«Яндекс», Mail.ru и Rambler подписали меморандум о борьбе с сетевым пиратством в начале ноября прошлого года. Google оставил призывы Роскомнадзора присоединиться без ответа. Через месяц регулятор на полмиллиона рублей оштрафовал компанию за игнорирование российского законодательства, в соответствии с которым «операторы обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией».

Тогда же в Роскомнадзоре заявили, что если штрафные санкции окажутся недостаточным стимулом, то закон можно и ужесточить, а IT-гиганта заблокировать. Google не стал обжаловать штраф.

"Фонтанка" отправила запросы в Роскомнадзор и Google c просьбой прокомментировать ситуацию.