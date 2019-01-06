Король Малайзии впервые в истории отрекся от престола. Ранее он женился на «Мисс Москва - 2015»

Король Малайзии Мухаммад V добровольно отрекся от престола вскоре после женитьбы на россиянке. Как сообщает 6 января Reuters со ссылкой на королевский дворец, это первый подобный случай в истории страны.

«Его величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — говорится в сообщении.

После отречения Мухаммад намерен вернуться в родной султанат Келантан вместе со своей 25-летней женой из России. Причина отказа от власти не называется.

О свадьбе короля и россиянки сообщали в СМИ в ноябре 2018 года. Избранницей Мухаммада V якобы стала победительница конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина. При этом официально королевский дворец не подтверждал эту информацию.

Король Малайзии избирается сроком на пять лет Советом правителей — наследственными султанами. Он выполняет церемониальные функции, а также выступает верховным главнокомандующим.