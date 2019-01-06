США заблокировали продажу Ирану российских самолетов. Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 делают американцы

Минфин США заблокировал продажу иранским авиаперевозчикам самолета Sukhoi Superjet 100. Как пишет 6 января израильский портал iHLS, американцы отказались выдавать экспортный сертификат на лайнер.

Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 производят в США, а это означает, что сделку должен одобрить американский Минфин. Получение экспортного сертификата было основным требованием Ирана. В Тегеране уже заявили, что это ставит крест на поставках в страну российских «суперджетов» – замена американских деталей на российские займет слишком много времени.

Напомним, «Гражданские самолеты Сухого» подписали меморандум о намерениях поставить Ирану 40 Sukhoi Superjet-100. Однако у компании не получается снизить количество американских деталей в самолетах ниже 10%. Как пишет издание «Военное обозрение», в США производят системы электроснабжения (Hamilton Sunstrand), всю гидравлику (Parker) и колёсно-тормозной узел (Goodrich) для «суперджетов».