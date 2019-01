Организаторы Молодежного чемпионата мира по хоккею не показали флаг России в итоговом ролике

Организаторы Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2019 забыли про российский флаг в своем итоговом ролике. 20-секундное видео с благодарностью болельщикам за интерес к турниру в Ванкувере было опубликовано 6 января в официальном твиттере соревнований.

В нем по очереди показывают флаги девяти из десяти участников МЧМ-2019. Отсутствует только флаг России, которая стала бронзовым призером. При этом слово «представляют» по-русски в ролике есть, так что нехватка флага выглядит все же скорее как ошибка.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ