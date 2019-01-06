Место регистрации и мощность автомобиля хотят отвязать от стоимости полиса ОСАГО

Центробанк объявил о планах отменить два ключевых коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО — место регистрации и мощность двигателя. Как заявил 6 января в интервью «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, территориальный коэффициент отменят в 2020 году, а коэффициент мощности — в 2021-м.

После отмены коэффициента мощности страховые компании смогут увеличить тариф, но не более чем на 40%. Кроме того, должна появиться и возможность дополнительной скидки на те же 40%.

Напомним, с 9 января начнется первый этап либерализации ОСАГО. Коридор базового тарифа ОСАГО (его определяет ЦБ) будет расширен на 20% в обе стороны (новый диапазон составит 2746 – 4942 рубля вместо 3432 – 4118 рублей). К 2025 году планируется совсем отказаться от госрегулирования этих тарифов.