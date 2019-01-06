Футболист «Баварии» Рибери оштрафован за оскорбление фанатов «золотым стейком»

Полузащитник футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери понес наказание за грубое общение с болельщиками. Как рассказал 6 января спортивный директор немецкой команды Хасан Салихамиджич, 35-летний игрок был оштрафован.

«Он использовал слова, которые неприемлемы для «Баварии». Подобные выражения Франк никогда не может использовать, являясь образцом для подражания и игроком «Баварии». Вчера я долго разговаривал с Франком и сказал ему, что он получит серьезный штраф. Он принял это наказание», – цитирует Салихамиджича официальный сайт немецкого клуба.

Скандал произошел после того, как Рибери опубликовал в своем инстаграме фотографии из ресторана Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae. Игрок заказал «золотой стейк» стоимостью 1200 евро. В комментариях Рибери подвергли жесткой критике за подобную трату денег. В ответ футболист нагрубил, употребив нецензурные выражения.

Годовая зарплата Рибери в «Баварии» – 8,32 млн евро. В составе немецкого клуба футболист 8 раз выиграл чемпионат Германии и один раз Лигу чемпионов. В составе сборной Франции завоевал серебряные медали чемпионата мира 2006 года.