В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении в Магнитогорске. В больницах остаются четверо

В больницах остаются четыре человека, пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске. Об этом местному изданию «Урал-пресс-информ» 6 января сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Их состояние остается стабильным, отрицательной динамики врачи не видят, подчеркнули в Минздраве. И напомнили, что 10-месячного Ваню, который провел под завалами 35 часов, лечат в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы. 26-летний мужчина (извлечен из-под завалов спустя семь часов) находится в Челябинской областной клинической больнице, еще двое пострадавших (в том числе 13-летний подросток) — в магнитогорской больнице № 3.

«Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объёме. Предположительно они останутся под наблюдением в условиях стационара до 9 января», — уточнили в региональном Минздраве.