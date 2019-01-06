Спасатели перед Рождеством проверили 125 храмов

В преддверии рождественской ночи сотрудники петербургского МЧС завершили проверку храмов, в которых пройдут праздничные мероприятия. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 125 культовых зданиях провели противопожарные обследования.

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Проверяли состояние путей эвакуации, работоспособность сигнализации, наличие средств пожаротушения и прочее — вплоть до того, насколько безопасно в храме обращаются с открытым огнем и используют свечи. Со служителями провели специальный инструктаж на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Во всех храмах будут дежурить дополнительные бригады спасателей.

Напомним, в рождественскую ночь круглосуточно будет работать метро, а также некоторые маршруты наземного транспорта. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин, скорее всего, проведет рождественскую ночь в Петербурге. Ожидается, что встретит он ее на богослужении в Казанском соборе.

В Казанском торжественная служба начнется в 23:00. Ночные литургии также пройдут в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Александро-Невской лавре, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых, в Константино-Еленинском и Воскресенском Новодевичьем монастырях.