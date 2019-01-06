На Северо-Западе заработает новая система контроля качества бензина

Новая система контроля качества топлива должна появиться в России в ближайшее время. Об этом 6 января «Российской газете» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил, что пилот новой системы заработает уже в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Качество топлива будут отслеживать от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до бензобака. Участие в пилотном проекте нефтебаз, автозаправок и НПЗ пока является добровольным. «Российская газета» отмечает, что сейчас фальсификат на заправках чаще всего появляется следующим образом: к качественному бензину с НПЗ подмешивают топливо с мини-НПЗ, либо же в АИ-95 просто добавляют бензин с более низким октановым числом. К дизтопливу могут подмешивать судовое или печное топливо, в котором крайне много примесей серы.

«Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся «неучтенка» топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки», — пояснил Мантуров.

Завершить создание новой системы собираются к 2020 году.