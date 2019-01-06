Житель Новокузнецка заплатит штраф за покупку солнцезащитных очков. Поснимать собственные лыжные заезды ему не дал суд

Жителя Новокузнецка Алексея Жаворонкова признали виновным в незаконном обороте технических средств для негласной съемки – так суд обозначил покупку через Интернет солнцезащитных очков со встроенной камерой. Как сообщает 6 января City-N, осенью 2017 года новокузнечанин купил на AliExpress за две тысячи рублей солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать заезды по трассам.

Когда заказ прибыл в Екатеринбург, местные таможенники обратили внимание на описание устройства. В результате в отношении Жаворонкова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 138.1 УК (покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Жаворонков вину не признал. По его словам, он не знал о запрете на такие покупки. Тем не менее, Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. К счастью для него, в конце декабря пленум Верховного суда отменил уголовную ответственность за покупку «шпионской техники» для обеспечения безопасности или в целях слежения за животными.