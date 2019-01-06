«Дома покачиваются, стёкла дребезжат, асфальт трещит». Жители улицы Рубинштейна жалуются на ночную активность дорожников

Задержавшийся в Петербурге снегопад добавил проблем жителям центра Петербурга. От заносов и гололедицы их спасают ночами, согнав на узкие улицы тракторы, грузовики и эвакуаторы. Дорожники уверяют, что с Законом о тишине такие работы не расходятся.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, снегоуборочные работы не дали выспаться жителям улицы Рубинштейна 6 января. Борьба с зимой началась в полночь и велась так рьяно, что в окнах дребезжали стёкла.

«Асфальт трещит, дома покачиваются, дети просыпаются и кричат, пенсионеры хватаются за сердце», – описывают читатели впечатления от ночной уборки.

Утихомирить «стучащих лопатами рабочих» и притормозить «бьющие ковшом тракторы» пытались звонками в экстренные службы. Там в положение разбуженных жильцов не вошли, предупредив, что терпеть придётся до половины восьмого утра.

В комитете по благоустройству Смольного отнеслись к проблемам горожан с бóльшим сочувствием, однако отметили, что график не изменить. Тяжёлая техника расчищает город преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам и пешеходам. Из-за сложности уборки улицы Рубинштейна сократить количество техники и обойтись хотя бы без эвакуаторов тоже не выйдет.

«Улица запаркована так, что даже небольшая техника не может заехать без риска повредить автомобили. Приходится эвакуаторами переставлять машины, убирать снег, а потом возвращать их на место. Это трудоёмко и более затратно, но другого выхода нет», – объясняют в комитете, добавляя, что только дворники от последствий снегопада улицу не избавят.

Ночью на Рубинштейна работали 8 эвакуаторов, 4 погрузчика и десять дворников. Уборка началась в половине одиннадцатого вечера, утром территорию продолжили расчищать уже без техники. Вывезенного с дороги снега набралось на 15 «КамАЗов». На ближайшие дни синоптики также обещают осадки.