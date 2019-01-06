Метро и автобусы в Петербурге будут работать на Рождество в круглосуточном режиме

В рождественскую ночь с 6 на 7 января петербуржцы смогут воспользоваться почти всеми видами городского транспорта. Как напоминает пресс-служба петербургского метрополитена, в круглосуточном режиме будут работать все станции подземки, а также следующие маршруты наземного транспорта:

– автобус № 8 «Уткина Заводь — станция метро «Площадь Александра Невского»,

– автобус № 12 «Ул. Подвойского — Рощинская ул.»,

– автобус № 56 «Малая Балканская ул. — станция метро «Ломоносовская»,

– автобус № 77 «Белорусская ул. — станция метро «Ладожская»,

– автобус № 80 «Ул. Жени Егоровой — станция Пискарёвка»,

– автобус № 93 «Лахтинский разлив — пр. Культуры»,

– автобус № 106 «Станция Пискарёвка — Финляндский вокзал»,

– автобус № 114 «Счастливая ул. — станция метро «Елизаровская»,

– автобус № 142 «Счастливая ул. — ул. Доблести»,

– автобус № 154 «Станция метро «Старая Деревня» — Камышовая ул.»,

– троллейбус № 37 «Ул. Пионерстроя — станция метро «Проспект Ветеранов».

Наземный транспорт будет ездить с интервалом 30 минут. Пригородные электропоезда 7 января будут работать по графику субботы, 8 января – по графику воскресенья.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин, скорее всего, проведет рождественскую ночь в Петербурге. Ожидается, что встретит он ее на богослужении в Казанском соборе.

В Казанском торжественная служба начнется в 23:00. Ночные литургии также пройдут в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Александро-Невской лавре, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых, в Константино-Еленинском и Воскресенском Новодевичьем монастырях.