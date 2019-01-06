Путешествие из Минска в Петербург: туристы пять часов просидели в дважды ломавшемся автобусе, а водитель заблудился

Новогоднее турне по городам и замкам Белоруссии петербургским туристам испортил транспорт. Предоставленный турфирмой автобус по дороге дважды требовал ремонта, а водитель поворачивал не туда и едва не завёз пассажиров в Латвию.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Михаил, в ночь на 6 января он вместе с группой из 50 человек застрял на границе с Белоруссией из-за поломки туристического автобуса. Претензии к транспорту у туристов возникли ещё в начале путешествия. Обещанного комфорта лишали кресла: спинки не фиксировались, сиденья «гуляли». Однако четырёхдневную экскурсию автобус почти выдержал, сдав по дороге домой. Первая поломка случилась утром 5 января, через час после отъезда из Минска.

«У автобуса прорвало какую-то прокладку и вырвало шланг. Параллельно начали чинить автобус и вызывать замену до Полоцка. Где-то часов через пять подали автобус, которым и поехали дальше», – рассказывает Михаил, отмечая, что томительность ожидания турфирма скрасила внеплановым горячим питанием.

После спешного ремонта автобус догнал пассажиров в Полоцке. Те заняли свои места, но дальше приключений добавили водители.

«Сначала водители уехали не туда и чуть ли не зарулили в Латвию. Потом вроде как решили ехать через Себеж, но в очередной раз свернули не туда», – продолжает петербуржец.

Плутания оттянули возвращение ещё на три часа, но осилить дорогу свежеотремонтированный транспорт не смог и окончательно сдал на границе. С трудом тронувшись от шлагбаума под нарастающий скрежет и запах жжёной резины, автобусу удалось «доползти» до ближайшей заправки уже на территории России и встать окончательно. Замену, которой путь из Пскова осложнили снежные заносы, ждали до шести утра. Грелись в салоне с работающим двигателем.

«Сейчас едём в город. Две небольшие остановки — в Острове и в Луге, впереди остались 140 километров дороги, – делится Михаил. И с оптимизмом добавляет: — Хорошо, что на границе сломались, а не где-то в лесах».

Четырёхдневную поездку под названием «Столицы и замки Белоруссии. Автобусный рождественский тур из Санкт-Петербурга» организовала турфирма «Бон Тур». За 13 тысяч 900 рублей компания предлагает экскурсии по Витебску, Минску, Полоцку, с проживанием в гостинице и путешествием «на комфортабельном автобусе».