Полузащитник «Зенита» Ригони может перейти в аргентинский «Ривер Плейт». Петербуржцы хотят выручить за него 9 млн евро

Один из сильнейших футбольных клубов Аргентины «Ривер Плейт» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке полузащитника Эмилиано Ригони. Как сообщает 6 января местное издание Circulo Central‏, команда из Буэнос-Айреса хочет арендовать аргентинца с правом выкупа за 6 миллионов евро.

«Зенит» не против отдать игрока снова в аренду (сейчас Ригони арендован итальянской «Аталантой»), но настаивает на сумме в 9 млн евро. Напомним, в августе 2017 года «Зенит» купил полузащитника у «Индепендьенте» именно за такую сумму. Ранее агент Ригони заявил, что футболист не вернётся в «Зенит» в январе.