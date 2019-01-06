Травма не помешает Шараповой выступить на турнире в Петербурге

Травма Шараповой в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне не станет проблемой для её участия в соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy-2019. Как сообщает 6 января «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор петербургского соревнования и глава «Газпром экспорта» Александр Медведев.

«Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в ее ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись. Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», – подчеркнул Медведев.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 28 января по 3 февраля. St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова. Ранее Шарапова ни разу не выступала на St. Petersburg Ladies Trophy. В 2017 году планировалось, что она сыграет на турнире в товарищеском матче, но из-за дисквалификации ей не позволили даже этого.

Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония в мае 2016 года. Она призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, однако затем срок дисквалификации был сокращен. Отстранение Шараповой закончилось 26 апреля 2017 года.