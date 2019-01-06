Во дворах на Туристской заблудилась дикая лисица

Рыжая лисица вышла к жителям Приморского района Петербурга в ночь на 6 января. Агрессивности хищник не проявил, но от людей предпочёл держаться подальше. Несколько фотографий сделать всё же удалось.

Снимками поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Животное, гуляющее в сочельник, заметили около половины третьего ночи во дворах на Туристской улице. Непривычное окружение лисицу тревожило, а громкие звуки пугали. От любопытствующих она скрылась через переезд в сторону улицы Савушкина.

В комментариях добавили, что зверь для Приморского района не такой уж редкий. Говорят, лиса забегает не впервые и обычно её влечёт содержимое мусорных баков.

Стремление держаться от людей подальше — типично для лис, говорят специалисты. Навстречу человеку в большинстве случаев идёт именно больной зверь. Этих животных называют основными переносчиками бешенства, подчёркивая агрессивность хищника.