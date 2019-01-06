Вселенский патриарх вручил томос об автокефалии главе новой Православной церкви Украины

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил от Вселенского патриарха Варфоломея жезл и томос (указ) о независимости новой церковной структуры Украины. Церемония прошла в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле после литургии, сообщает 6 января телеканал «112 Украина».

Варфоломей передал Епифанию посох и сам томос. Отмечается, что на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко со своей супругой Мариной и другие представители украинской политической элиты.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах церковной организации значится название «Православная церковь Украины».