Россиянин Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира по хоккею

Нападающий молодежной сборной России Григорий Денисенко на прошедшем в Канаде молодежном чемпионате мира набрал 9 (4 гола + 5 результативных передач) очков в 7 матчах турнира. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того, лучшим вратарем стал представитель сборной России Петр Кочетков, а лучшим защитником – еще один россиянин Александр Романов. В 5 матчах на турнире Кочетков отражал 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1,45. Романов стал самым результативным защитником турнира с 8 (1+7) очками в 7 матчах, а также лидером по полезности с «+12».

Напомним, сборная России выиграла бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв в матче за третье место Швейцарию со счетом 5:2.