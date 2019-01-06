Угонщики открыли охоту на парковках при ТРК. На Пулковском шоссе они увели «Мерседес» за 4 млн

По информации «Фонтанки», к полуночи 5 января в полицию Московского района обратился 37-летний петербуржец. Он попросил найти тех, кто угнал с парковки ТРК «Лето» на Пулковском шоссе его черный двухлетний Мерседес GLE 350. Заодно заявитель не будет против, если вернут и его иномарку за 4 миллиона рублей, которую не спасла ни штатная сигнализация, ни секретное противоугонное устройство «Призрак».

Заметим, что парковки возле торговых центров Петербурга – любимое место профессиональных воров. Как правило, там они поджидают владельцев статусных машин, после чего один из угонщиков следует за жертвой с так называемой «удочкой» – дорогой специальной аппаратурой, сканирующей сигнал от ключа и передающей его соучастнику.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.