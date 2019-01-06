«Если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, мозгов нет у конкретного работника». Замглавы ФСИН не нашел наследия ГУЛАГа в своем ведомстве

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что некорректно сравнивать его ведомство с Главным управлением лагерей НКВД (ГУЛАГ). Об этом он рассказал 6 января в интервью «Интерфаксу».

«На мой взгляд, никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет. Те времена давно канули в Лету», – подчеркнул Максименко.

«Если понимать под сутью ГУЛАГа массовое нарушение прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивания показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией? Мне такое сравнение вообще кажется некорректным. А если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет или ему терпения не хватает», – заявил замглавы ФСИН.

И уточнил, что от таких «горе-работников» «жестко и бескомпромиссно избавляются».