Путин второй год подряд отметит Рождество в Петербурге. Он может посетить богослужение в Казанском соборе

Владимир Путин может встретить Рождество в Петербурге. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви, ожидается, что президент посетит главное Рождественское богослужение в Северной столице в Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января.

«Да, мы в курсе возможного визита президента», – рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Ранее журналист «Комсомольской правды» из кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал в своем телеграм-канале, что Путин приедет на Рождество в один из храмов Северной столицы. При этом рождественская программа президента якобы не ограничится посещением праздничной службы.

В Казанском соборе торжественная служба начнется в 23:00. Ночные литургии также пройдут в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Александро-Невской лавре, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых, в Константино-Еленинском и Воскресенском Новодевичьем монастырях.

Напомним, в 2018 году Путин также встречал Рождество в Петербурге, в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. Известно, что именно в этой церкви крестили отца нынешнего главы российского государства, Владимира Спиридоновича.

По традиции президент проводит один из главных православных праздников вне Москвы. В 2017 году Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря у озера Ильмень, где пообщался с новгородскими рыбаками, в 2016-м он приехал в сельский храм в Тверской области.