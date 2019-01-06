Рядом с «Академической» сгорели бараки. С огнём под окнами многоэтажек боролись больше часа

Дощатые постройки горели в Калининском районе Петербурга ранним утром 6 января. За ярким пламенем и клубами дыма следили из окон ближайших жилых домов.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «предрождественские» костры на углу Гжатской и Гидротехников разбудили жителей в половине седьмого утра. Из окон многоэтажек хорошо просматривались несколько очагов, столбы дыма, скорая и пожарные машины. «Страшно», – написали жильцы.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что информация о пожаре на Гжатской улице, 22, корпус 1, поступила в 06:43. Горели бесхозные бараки размером 10х35 метров. Силами 25 сотрудников и шести единиц спецтехники огонь локализовали к восьми утра. Дощатые постройки полностью сгорели и были разобраны. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.