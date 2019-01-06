В подвале на Серпуховской нашли эхо 90-х. Начинку для гранатометов увезли на полигон

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По информации «Фонтанки», около полудня 5 января при ремонте подвала нежилого дома №2 по Серпуховской улице в Адмиралтейском районе рабочие случайно обнаружили четыре кумулятивных снаряда для ручного противотанкового гранатомета. Так называемые выстрелы хранились за гипсокартонной стеной. И, судя по состоянию предыдущей отделки стен, – давно.

Судя по маркировке, вооружение выпущено еще в середине 80-х годов и, скорее всего, попало в гражданские руки в начале 90-х, при развале СССР. Не секрет, что преступные группировки Петербурга изначально использовали оружие со складов советских воинских частей. Как правило, это были пистолеты «ТТ», автоматы Калашникова, а для решения вопросов с особо охраняемыми оппонентами – РПГ. Так, например, в 1999 году возле Академии художеств из гранатомета был убит крупный петербургский предприниматель Павел Капыш, а в конце 90-х на Московском проспекте напротив здания РУВД гангстеры умудрились ударить из РПГ по мебельному салону.

По данным «Фонтанки», боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.