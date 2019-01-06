Встреча Рогозина с главой NASA в США сорвалась из-за давления американских сенаторов

Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США для встречи с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джимом Брайденстайном сорвался под давлением ряда американских сенаторов. Об этом в интервью газете The Washington Post 6 января заявил сам Брайденстайн.

«Мы услышали позицию целого ряда членов сената, которые заявили, что приезд Рогозина — плохая идея. И в этой связи я принял решение отменить приглашение», — подчеркнул глава NASA.

По данным американского издания, против приезда в США Рогозина выступила в первую очередь сенатор Демократической партии Джин Шихан. По ее мнению, Штаты не должны принимать главу «Роскосмоса», который в 2014 году оказался под санкциями после присоединения Крыма к России.

Напомним, в октябре стало известно, что с Рогозина сняли санкции специально для того, чтобы он мог навестить в США своего коллегу из NASA.