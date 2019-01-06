Под Ханты-Мансийском потушили пожар на одном из крупнейших месторождений «Роснефти»

В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели ликвидировали пожар на Приобском месторождении. Об этом 6 января сообщили в региональном МЧС.

Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Возгорание, по предварительной информации, началось в печи выпаривания воды из нефти. Огонь распространился на большой территории. По сведениям МЧС, пострадавших в результате инцидента нет, весь персонал (16 человек) удалось эвакуировать.

Приобское месторождение — самое крупное в России по текущим запасам нефти и ее добыче. В 2018 году «Роснефть» получила с Приобского 194,21 млн тонн нефти. Ее общие запасы оцениваются почти в 2 млрд тонн.