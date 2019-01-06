В Магнитогорске снесут два подъезда обрушившегося дома. Выплаты пострадавшим увеличат

Седьмой и восьмой подъезды жилого дома в Магнитогорске, который ранее обрушился в результате взрыва газа, собираются сносить. Как сообщили 6 января в пресс-службе губернатора Челябинской области, на объекте уже ведутся работы по демонтажу. После их завершения оставшиеся подъезды проверят еще раз, окончательное решение о судьбе дома примут только после этого.

Кроме того, региональные выплаты пострадавшим при обрушении будут увеличены до 93 млн рублей, ранее на эти цели планировалось потратить 66 млн. Напомним, выплаты из федерального резервного фонда составят 65 млн рублей.