Молодежная сборная России по хоккею взяла «бронзу» чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде. Встреча 6 января закончилась со счетом 5:2 в пользу россиян.

Шайбы забросили Кирилл Слепец (5-я, 47-я, 58-я минуты), Никита Шашков (14) и Клим Костин (33). У швейцарцев отличились Валентин Нюсбаумер (25) и Янник Брюшвайлер (36). «Золото» взяли финны, в матче за первое место они со счетом 3:2 обыграли сборную США. Именно американцам в полуфинале уступила российская команда.

🇷🇺 Бронзу – выигрывают! Молодежная сборная России сделала в матче со Швейцарией именно это, помог хет-трик Кирилла Слепца, шайбы Никиты Шашкова и капитана Клима Костина. Вот как это было: pic.twitter.com/dELKgRAkEd — Хоккей России (@russiahockey) 6 января 2019 г.

Напомним, молодежная сборная России по хоккею в девятый раз с 1994 года стала бронзовым призером ЧМ.