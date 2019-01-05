"Чтобы дверью не ошиблись". В центре Петербурга закрасили портал в советское прошлое, хотя нажаловаться на него не успели

Петербургские коммунальщики продемонстрировали чудеса оперативности в борьбе за безликие стены. К нарисованной двери в советский Новый год отнеслись со всей серьёзностью и "замуровали" её ещё до появления первых жалоб от промахнувшихся.

Как сообщил «Фонтанке» автор рисунка Павел Кас, к вечеру 5 января его граффити на углу Невского и Суворовского проспекта было уничтожено. Изображение школьницы с советской новогодней открытки органично вписалось в заложенный дверной проём в ночь на 31 декабря, но разошлось по соцсетям и новостным лентам сегодня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram "C НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!" Автор: street art artist Pasha Cas Фото: Оля Кото Санкт-Петербург, декабрь, 2018 #streetart #pashacas Публикация от Pasha Cas (@pashacas) 4 Янв 2019 в 9:08 PST

В группе «Центральный районе за комфортную среду обитания», которая обратила внимание на граффити-композицию, отметили, что надписи в начале Суворовского проспекта покрасочной командой «с ведёрком серости» замечены не были. Ни одной заявки по дому, который находится в ведении Жилкомсервис №3 Центрального района, на портале «Наш Петербург» за короткую жизнь школьницы появиться не успело.

К активности коммунальщиков сам художник отнёсся философски. Вместо спешно захлопнутой «двери в советское прошлое, куда держит курс страна» он обещает новые арт-объекты.