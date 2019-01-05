"Чтобы дверью не ошиблись". В центре Петербурга закрасили портал в советское прошлое, хотя нажаловаться на него не успели
Петербургские коммунальщики продемонстрировали чудеса оперативности в борьбе за безликие стены. К нарисованной двери в советский Новый год отнеслись со всей серьёзностью и "замуровали" её ещё до появления первых жалоб от промахнувшихся.
Как сообщил «Фонтанке» автор рисунка Павел Кас, к вечеру 5 января его граффити на углу Невского и Суворовского проспекта было уничтожено. Изображение школьницы с советской новогодней открытки органично вписалось в заложенный дверной проём в ночь на 31 декабря, но разошлось по соцсетям и новостным лентам сегодня.
В группе «Центральный районе за комфортную среду обитания», которая обратила внимание на граффити-композицию, отметили, что надписи в начале Суворовского проспекта покрасочной командой «с ведёрком серости» замечены не были. Ни одной заявки по дому, который находится в ведении Жилкомсервис №3 Центрального района, на портале «Наш Петербург» за короткую жизнь школьницы появиться не успело.
К активности коммунальщиков сам художник отнёсся философски. Вместо спешно захлопнутой «двери в советское прошлое, куда держит курс страна» он обещает новые арт-объекты.
© Фонтанка.Ру