Из «Китай-города» на севере Петербурга эвакуировали персонал и посетителей

Подозрительный предмет парализовала работу торгового комплекса в Выборгском районе Петербурга 5 января. Бесхозная аудиоколонка выгнала на улицу посетителей и сократила смену работникам.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале девятого вечера двери ТК на Выборгском шоссе, 503, были уже закрыты. Оставшиеся без китайских товаров сетовали, что до окончания работы комплекса осталась ещё два часа. Охрана, подгонявшая посетителей к выходу, причин внепланового закрытия не разъяснила.

Шопинг сорвала брошенная аудиоколонка, осмотреть которую попросили полицию. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что сообщение о бесхозной находке получили в 20:15. К половине десятого вечера проверку закончили — ничего опасного обнаружено не было. Персонал, судя по безответным телефонам, на такое скорое разрешение проблемы не надеялся и работу не возобновил.