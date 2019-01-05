18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 69.47р
79.46р
23:50 05.01.2019
Расширенный поиск

Общество
05.01.2019 22:02
Печать

В Сербии прошла многотысячная акция протеста

В столице Сербии проходит пятый массовый протест граждан против политики властей страны, на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек.

После краткого митинга, начавшегося в 18.00 (20.00 мск) у философского факультета Белградского университета, на котором выступили Трифунович и его коллега Радослав Миленкович, демонстранты с транспарантами и свистками пошли протестным шествием по центральным улицам Белграда. Колонну сопровождал грузовик с динамиками, из которых звучали протестные песни. Обильный снегопад не помешал принять участие в шествии нескольким тысячам человек.

Протестующие требуют отставки гледств.авы МВД Небойши Стефановича, пяти минут эфира на национальном телевидении, предоставления медиапространства оппозиции и расследования убийства сербского политика Оливера Ивановича 16 января прошлого года в Косово. Они также настаивают на улучшении положения пенсионеров и прозрачности бюджетных средств.

Протестные акции в Сербии продолжаются больше месяца. Поводом для начала протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, в ходе которого Стефановичу разбили голову до крови. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти страны в допущении политического насилия.П

После акции в Белграде 8 декабря организаторов возмутили сообщения государственных СМИ о ее малочисленности. Слоганом собравшихся стал "Давайте посчитаемся". Другой девиз — "Один из 5 миллионов" – появился после комментария президента, который заявил, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов". В нынешнюю субботу к девизам добавился еще один "Началось!".

"Хочу вам сказать, чтобы вы не обращали внимания на все манипуляции, здесь сейчас и левые и правые, и те и другие, но у нас общая цель – чтобы эта страна стала намного лучше, чем они думали. Намного краше, чем они делают! Да здравствует Сербия, и держитесь!" – обратился к собравшимся с импровизированной сцены актер Бранислав Трифунович.

Акции протеста прошли в субботу также в городах Крагуевац и Ниш, следующие демонстрации запланированы 10 января в городе Куршумлия, 11 января в Нише и 25 января в Нови-Саде.

Источник: РИА Новости

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.