В Сербии прошла многотысячная акция протеста

В столице Сербии проходит пятый массовый протест граждан против политики властей страны, на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек.

После краткого митинга, начавшегося в 18.00 (20.00 мск) у философского факультета Белградского университета, на котором выступили Трифунович и его коллега Радослав Миленкович, демонстранты с транспарантами и свистками пошли протестным шествием по центральным улицам Белграда. Колонну сопровождал грузовик с динамиками, из которых звучали протестные песни. Обильный снегопад не помешал принять участие в шествии нескольким тысячам человек.

Протестующие требуют отставки гледств.авы МВД Небойши Стефановича, пяти минут эфира на национальном телевидении, предоставления медиапространства оппозиции и расследования убийства сербского политика Оливера Ивановича 16 января прошлого года в Косово. Они также настаивают на улучшении положения пенсионеров и прозрачности бюджетных средств.

Протестные акции в Сербии продолжаются больше месяца. Поводом для начала протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, в ходе которого Стефановичу разбили голову до крови. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти страны в допущении политического насилия.П

После акции в Белграде 8 декабря организаторов возмутили сообщения государственных СМИ о ее малочисленности. Слоганом собравшихся стал "Давайте посчитаемся". Другой девиз — "Один из 5 миллионов" – появился после комментария президента, который заявил, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов". В нынешнюю субботу к девизам добавился еще один "Началось!".

"Хочу вам сказать, чтобы вы не обращали внимания на все манипуляции, здесь сейчас и левые и правые, и те и другие, но у нас общая цель – чтобы эта страна стала намного лучше, чем они думали. Намного краше, чем они делают! Да здравствует Сербия, и держитесь!" – обратился к собравшимся с импровизированной сцены актер Бранислав Трифунович.

Акции протеста прошли в субботу также в городах Крагуевац и Ниш, следующие демонстрации запланированы 10 января в городе Куршумлия, 11 января в Нише и 25 января в Нови-Саде.