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Общество
05.01.2019 21:21
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«Не хочу видеть ксивы, а хочу видеть баттлы, йоу». Депутат Милонов перепел рэпера Хаски

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов записал рэп-клип. На мотив композиции Хаски он обещает разобраться с теми, кто «щемит» артистов, рвёт распоряжения о запрете концертов и уверяет, что позёрство — это не для него.

О своём отношении к отмене рэп-концертов Милонов высказался клипом, снятым совместно с командой барбершопа Chain. Видео выложено на  YouTube 5 января. Текст песни, по всей видимости, авторский, депутат исполняет на музыку Хаски «Пуля Дура». 

В клипе Милонов, сидя в кресле барбершопа, бурно реагирует на притеснения музыкантов и зачитывает: 

«Не хочу быть позером или пропагандистом, 

Но я против того, чтоб запрещали артистов. 

Не хочу видеть «ксивы», я хочу видеть баттлы, 

Если хотите запретить, я хочу видеть факты».

Правда, в стране «всё должно быть красиво», поэтому тем, кто хочет петь свою музыку депутат настоятельно рекомендует «следить за базаром». 

Неприятие притеснений артистов он вымещает на запрете, который по сценарию его просит подписать помощник, и в финале смотрит оригинал клипа Хаски. 

За несколько часов видео набрало больше 1600 просмотров и удостоилось 144 лайков. Творческие порыв в целом оценили положительно и в комментариях подбодрили депутата в том же стеле: «Виталик Йоу!!! Но картавый рэпер у нас уже есть».

Хаски и ряд других групп и исполнителей впали в немилость у российских властей в конце ноября прошлого года. Их концерты отменяли, слыша в песнях пропаганду наркотиков и алкоголя. В разных городах музыканты попадали под пристальное внимание правоохранительных органов, а площадки, где они выступали, внепланово навещал Роспотребнадзор. О своих приключениях «Фонтанке» рассказывал дуэт IC3PEAK. Сам Хаски не только вынужденно отменял выступления, но и едва избежал уголовного дела после импровизированного концерта в Краснодаре. 

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции признал, что ничего хорошего в этом нет, но песни «с матерком» положительных эмоций у него тоже не вызвали. Искусство, считает президент, не должно потакать низменным мотивам.

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