Биоматериалы россиян защитят на уровне закона. Геном приравняют к персональным данным

Роспотребнадзор разработал законопроект, который обеспечит биологическую безопасность россиян и защитит информацию, полученную в ходе исследования их биоматериалов.

Документ опубликован на портале проектов нормативных актов, публичное обсуждение закончится 14 января. Как сказано в пояснительной записке, геномная информация, полученная из биоматериалов человека, позволяет узнать о нём дополнительные — личные — сведения. К примеру, по геному можно определить поведенческие особенности, образ жизни, предпочтения в еде, чувствительность к аллергенам. И это далеко не полный список индивидуальных характеристик.

«Указанные нововведения призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер», – указывают авторы.

Кроме того, после вступления законопроекта в силу правительство сможет установить правила оказания услуг (в том числе медицинских), которые связаны с использованием и обращением биологического и генетического материала.

Поправки предлагается внести в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

О необходимости биологической безопасности россиян задумались в октябре 2017 года. Тогда президент Владимир Путин заявил, что некто зачем-то «профессионально и целенаправленно» собирает биоматериалы граждан России.